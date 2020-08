¡Defendió a Nodal! Daniela Luján reacciona a burlas de 'El Capi' por nuevo romance de Belinda

Ciudad de México.- La actriz Daniela Luján habló sobre el polémico y burlesco comentario que hizo 'El Capi' Pérez, conductor del matutino Venga la Alegría, luego de que se confirmara la relación amorosa entre Belinda y Christian Nodal.

Como es conocido, poco después de que el romance entre los coaches de La Voz Azteca salió a la luz, el joven cantante de regional mexicano publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece él y Belinda aparecen besándose mientras están a bordo de lo que parece ser un bote.

El breve clip causó furor y un 'ola' de reacciones tanto en Instagram como en otras redes sociales, sin embargo, uno de los comentarios que más controversia generaron fue el del presentador de TV Azteca.

Como se ha de recordar, Luján fue la artista que sustituyó a Belinda en la telenovela infantil de Televisa Cómplices al rescate, por lo que el conductor no perdió la oportunidad de usar la referencia para hacer humor en la publicación de Nodal.

La polémica no quedó ahí, pues Nodal eliminó el comentario de 'El Capi' y eso generó aún más revuelo, situación sobre la cual ahora Daniela Luján ha hablado.

En declaraciones para el programa Lavando ajeno, la actriz primero se mostró sorprendida por el hecho de que la involucraran en el tema, y después señaló que la reacción de Christian Nodal probablemente fue así porque no comprendió del todo la burla, ya que tal vez ni siquiera conoce la telenovela y la rivalidad que siempre han intentado atribuirles a ella y a Belinda.

¿Me embarraron a mí? Ay no por favor... ¿Cómo le iba a causar gracia? Él ni había nacido cuando existió esa referencia, no tiene idea de la referencia, él no la vivió. Seguramente no lo entendió y por eso lo borró", reportan que expuso Daniela.