"Destinadas a estar juntas": La química de Montserrat y Yolanda que causó furor en YouTube

Ciudad de México.- La química y complicidad entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver en un reciente video de YouTube generó furor entre los seguidores de las conductoras, quienes no dudaron en externar su consideración sobre que las amigas están "destinadas a estar juntas".

Como es conocido, las presentadoras de Montse & Joe tuvieron un romance décadas atrás cuando se conocieron, tras lo cual consolidaron una gran amistad que al día de hoy permanece.

Hace unos días, Montserrat publicó en su canal de YouTube un video en el que ella y Yolanda realizaron el tag de las mejores amigas, una dinámica de preguntas que las puso a prueba sobre qué tanto conocen la una sobre la otra, esto al revelar cuáles son sus comidas, películas, cantantes y series favoritas, además de hablar sobre el momento en el que se conocieron, los recuerdos que tienen juntas y lo que más admiran la una de la otra.

Cuando una de las preguntas fue que si alguna se había enamorado en el pasado de un famoso, Montserrat señaló que a Yolanda sí le había sucedido, mientras que Andrade hizo gala de su humor al decir:

Monteserrat fue quien relató que se conocieron en los pasillos de Televisa, algo de lo que ya han hablado en anteriores ocasiones.

Mientras Yolanda señaló que ella admira mucho "la capacidad de olvidar y de perdonar" que tiene Montserrat, Oliver externó que su amiga "siempre se fija en los detalles, en ser agradecida y en darle el valor a cada ser humano que tiene alrededor".

Finalmente, después de que realizaron el tag Montserrat reclamó a Yolanda por no haber aceptado una invitación a su casa luego de se reencontraron recientemente, esto después de varios meses alejadas por la situación de la crisis de salud.

Todo el mundo quiere que hagamos videos juntas de YouTube, pero estás tan ocupada y tan encerrada con esta pandemia que no tienes tiempo para mí, ¡díselos! Que te invité a la casa ahora que he estado aquí y nada, no viene, se hace del rogar", expuso Oliver.

Yolanda respondió que sí se sentía contenta de ver de nuevo a su amiga, pero que el día que la invitó ella prefería estar sola, y como se caracteriza por ser muy sincera, puede llegar a lastimar sin darse cuenta.

No es lo que parece, o sea, real, el hecho de que yo no vaya a tu casa no quiere decir que no te quiero como amiga, ni que no quiero saber de ti, ni que no te extrañe... yo tengo una prioridad que soy yo y después de mí están todos los demás, entonces si yo no estoy bien, no soy buena compañía, y por eso, no lo tomes a mal", dijo.