"Él no trabaja con gays": Promotores hacen fuertes acusaciones contra Luis Coronel y él responde

Por Ángela Cisneros 2020/8/25 · 20:43 hs

Ciudad de México.- Luis Coronel, una de las figuras jóvenes más famosas del regional mexicano, se ha visto envuelto en un escándalo luego de que no se presentó en un concierto que tenía programado dar el sábado pasado en Arlington, Texas, cancelación que los organizadores del evento aseguraron se debió a que en el mismo escenario se ofrece ese día un show travesti y el cantante se negó a trabajar ante esa situación.

De acuerdo con un reporte de Infobae, en redes sociales circuló un video en el que los empresarios a cargo del evento señalaron a Coronel de negarse a dar el concierto pese a que todos los preparativos ya estaban listos.

Los organizadores expusieron que el equipo de trabajo del cantante solicitaba que se eliminara de una página de Facebook una publicación referente al show travesti, pero pese a que esto se realizó, Luis finalmente determinó no presentarse.

Él no quiso trabajar que porque él no trabaja con gays", reportan que expuso uno de los organizadores en el clip, donde además dijeron que llegaron a pensar en cancelar el show travesti.

Por supuesto, las críticas contra Luis Coronel por supuestamente discriminar a la comunidad gay no se hicieron esperar, sin embargo, el intérprete relató en Historias de Instagram una versión muy distinta de los hechos e hizo aclaraciones sobre la cancelación de su concierto.

Quiero aclarar: No se canceló el show del fin de semana pasado, del sábado, por Alondra's Travesti Show, por supuesto que no, ponen un show espectacular, que por supuesto me hubiera encantado poder estar ahí. Pero como los disque promotores de este lugar no pudieron seguir lo que se les pedía, que simplemente era que mis fans de seis y siete años no vieran ese tipo de show, ¿por qué?, porque no son aptas a este tipo de show, hay que reconocerlo", dijo.

Así que cuando se les pidió a los promotores 'hay que acomodar esto para que mis fans no miren esto, que esto siga así y esto siga así', dijeron 'no, nada se va a cambiar', así, no se quisieron acoplar. Así que, ¿qué hicimos?, cancelamos", agregó.

El intérprete aseguró que solo hasta que él decidió cancelar su presentación fue cuando los organizadores intentaron aceptar su propuesta de realizar algunos cambios.

Y fíjense nomas un dato curioso, el disque promotor de este lugar, después de que habíamos cancelado, ya que nos había dicho 'no, no se va a quitar nada, no vamos a bajar nada, esto va a seguir como es', quiso decir que hay que arreglar las cosas, que hay que acomodarnos bien, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro", expuso.

¿Por qué cuando se le pidió a esta persona la primera vez, hay que hacer las cosas así, no lo quiso hacer? Ahora me están tratando de discriminar, adelante, me quieren demandar, adelante. Qué bonita manera de comenzar este lunes", agregó.

Finalmente, el cantante buscó dejar claro que lo único que él siente por la comunidad es respeto y cariño, por lo que desacreditó las acusaciones de los promotores.

Tienen todo mi respeto, tienen todo mi cariño, respeto todo lo que hacen no tengo nada en contra de ustedes... lo que están subiendo los disque promotores es un cuento inventado", expuso.

Fuente: Infobae