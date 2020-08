Érika Buenfil enloquece a todo Instagram al bailar y cantar en inglés: "Diosa"

Ciudad de México.- La guapa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha hecho enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram con su usual sentido del humor mientras muestra su talento para el baile y para cantar en inglés.

Buenfil nuevamente ha realizado otro divertido TikTok en el que describe el regreso a clases en línea, expresando que ahora los maestros pasan lista en línea mientras cantan y se mueven al ritmo del tema, así como lo hace ella, ganándose miles de halagos.

Mi reina", "Saludos desde Paraguay, reina", "Una Diosa, reina no es suficiente para describirte", "Gracias por todas las alegrías que nos has dado durante la pandemia, eres una reina. Te amo", "Me hizo la noche, te amo", fueron algunos de los comentarios.