Este actor llegó a Televisa con 20 pesos en la bolsa, triunfó y lo dejó todo por probar suerte en EU

Ciudad de México.- En el programa de Yordi Rosado, La Última y Nos Vamos, Omar Chaparro estuvo como invitado en donde reveló algunas cosas de su vida privada y de sus comienzo en la televisión.

Omar Chaparro reveló que para entrar a Televisa fue a las oficinas de Telehit para poder probar suerte en la comedia con un personaje que él interpretaba de 'Doña Chole', y que compró una bolsa de fruta para los últimos 20 pesos que tenía. No lo dejaron entrar pero cuando caminó se encontró con Lalo Marrón, productor, con quien hizo Blanck & White.

En una dinámica que tuvo con Yordi tuvo que confesar qué programa de televisión en el que estuvo jamás debió haber estado, y sin ningún problema mencionó que con Jaitovich. Rosado le habló sobre la decisión que tomó de irse a Los Ángeles tras ya haberse consolidad como un gran artista en México.

Traté de escuchar mis deseos, 'Omar no estás haciendo lo que amas, estás ganando mucho dinero pero no estás feliz. Decidí a hacer las cosas no por miedo, tenía miedo a perder lo que tenía y dije a la chin... Fue dificil empezar de cero, volver a tener el hambre de querer conquistar el mundo y si no lo haces, no va a comer tu familia".

El comediante se sinceró que su esposa lloraba porque ella tenía que hacer muchas tareas porque le quitó a sus hijos y a su mujer el mundo que tenían por cumplir su sueño.

No solo eso, pues para ser interpretar a Pedro Infante fue todo un reto porque tuvo que cantar pero que siente que fue un experimente porque tenía el corazón pero no el talento pues hasta su familia se lo llegó a decir, pero que fue quitarse los prejuicios logrando sentir que podía cantar.

Fuente: Unicable