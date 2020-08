Gaby Spanic presume su arrasador éxito en Televisa tras el regreso de 'Soy tu dueña'

View this post on Instagram

Mis u00e1ngeles amados feliz noche. Cierro esta semana agradeciu00e9ndoles por tanto amor y cariu00f1o, por su apoyo incondicional. La repeticiu00f3n de #SoyTuDueu00f1a a las 4.30pm por @canalestrellas en Mu00e9xico es la telenovela mu00e1s vista en el pau00eds, superando en audiencia y encendidos a todas las producciones dramu00e1ticas transmitidas actualmente en el pau00eds en cualquier horario. Gracias por tanto.