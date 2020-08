Jorge D'Alessio rompe el silencio y responde a las declaraciones de exempleada de Bobo Producciones

Ciudad de México.- El cantante, Jorge D'Alessio, mediante una entrevista para el programa Ventaneando, se disculpó con Georgina González, la exempleada de Bobo Producciones, además de explicar cómo se dieron las cosas.

En su relato Jorge señala que él había tenido una llamada desafortunada, por lo que en ese momento estalló de esa forma, pero en ningún momento atacó a la empleada.

Yo tuve una llamada bastante desafortunada, yo soy muy perfeccionista, y aún así no es excusa para enojarse tanto, a ella no le dije nada que fuera una ofensa, yo hablé de manera altisonante, pero no con ella en particular", dijo.