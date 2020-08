Luego de protagonizar un "berrinche" en 'Guerreros 2020', Christian Estrada pide disculpas

Ciudad de México.- El participante de Guerreros 2020, Christian Estrada, por medio de redes sociales se disculpó con la producción del programa, así como con su público, luego de negarse a participar en un reto y armar un berrinche.

Y es que el modelo aseguraba que solo lo querían para un juego, al asegurar que tenían favoritismo hacia otra persona, por lo que esto fue expuesto por los presentadores Tania Rincón y Mauricio Barcelata.

No es que no quiera jugar, es que no me dan juegos cab..., fácil se ve el favoritismo, Brandon, Potro, no mam... pónmelo a mí", le dijo Estrada a Memo Corral.

Tras esa discusión, al ex de Frida Sofía este lunes fue notificado por la producción que el error había sido suyo, por lo que a él no le quedó más remedio que disculparse.

primero que nada le quiero ofrecer una disculpa al público, a mi equipo y más que nada a la producción, yo creo que en el momento se me calentó la cabeza, y pues sí, iba en 4 juegos, pero me llegó mal la información y me prendí, una disculpa a todos", dijo.

Luego de su mensaje, tuvo respuestas negativa y positivas de participantes, quienes le dijeron "patético", y otros le mencionaron que es bueno "reconocer sus errores".

Me parece patético que un día antes le dijera al Potro que eso no se hace (un berrinche) por el equipo, y después él haga lo mismo de no competir y que le da igual su equipo". Mientras que Said P. dijo "no quieren pasar, quieren hacer la escaleta, quieren organizar el programa, entonces que se vaya a producir su programa", respondió Yann

Fuente: TV Notas