María León confiesa que sufrió sobrepeso en su niñez y revela cómo lo superó

Ciudad de México.- La guapa María León estuvo como invitada en el programa Minuto para ganar VIP, donde además de participar en diferentes pruebas, la artista compartió detalles de su vida que no había revelado.

El conductor Héctor Sandarti mostró durante la emisión algunas fotografías de la infancia de la cantante y modelo. Fue ahí que ella abrió su corazón y contó la triste historia detrás de las imágenes:

Lee también: Desesperado y sin ahorros, querido actor de Televisa toma drástica medida tras alistar su muerte

En esa época tenía problemas de sobrepeso, rodillas en equis; tenía las rodillas juntas y los pies separados, caminaba y me caía y me iban a operar porque no caminaba bien”, dijo la famosa.

A post shared by Mariu0301a Leou0301n (@sargentoleon) on Aug 23, 2020 at 9:08pm PDT

View this post on Instagram

La exvocalista de Playa Limbo reconoció la gran labor de sus padres, quienes siempre la apoyaron y la acercaron a la danza, actividad que la ha impulsado a lograr la trabajada figura que hoy tiene.

Te podría interesar: ¿Adiós Televisa? Tras dejar 'VLA' y TV Azteca, Tania Rincón da inesperada noticia en 'Hoy'

Casualmente tengo unos papás maravillosos que me ayudaron a entender que no tenía un problema. Eso me acercó a la danza y al arte, porque fue recetada por el doctor y al final la danza me salvó de la operación”, finalizó María León.