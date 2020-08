Polémica en Televisa: Famosa actriz de 'La mexicana y el güero' 'estafó' a varias televisoras

View this post on Instagram

Pues les deseo muy buenas noches y les comparto mi nuevo look hecho en Televisa para mi personaje de Lolita en la telenovela LA MEXICANA Y EL GUu0308ERO. prod. del Sr Nicandro Diu0301az. Manu0303ana es mi primer llamado. Deseu0301enme suerte xfisss. Espero les guste la novela y obvio mi trabajo que siempre es para la gente que me sigue apoya y a todos . Los amo. Descansen ud83cudf1f dulces ud83cudf6d ud83cudf6c suenu0303o ud83dudca4 RECUERDEN USEMOS EL CUBREBOCAS.