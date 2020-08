Tras ser señalado de pedófilo, actor de Televisa narra que emprenderá acciones legales

Ciudad de México.- El actor, Héctor Parra, por medio de una entrevista para el programa Ventaneando, relató que procederá legalmente en contra de las personas que le han hecho daño moral.

El histrión mediante las cámara señala que atacará a un medio de espectáculos, el cual afirmó que había cometido algunos abusos.

Y es que una conocida revista de circulación nacional se le acusó de ser un supuesto pedófilo, al intentar cometer abuso hacia su hija de entonces ocho años.

Conforme derecho, podemos proceder en formas que no son agradables para nadie, lo he dicho también, mi afán no es castigar, no es fastidiar, solo limpiar mi imagen", dijo.