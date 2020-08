TV Azteca destroza a 'Hoy': Querida conductora 'vuelve' a 'VLA' tras fracaso de 'Enamorándonos'

View this post on Instagram

Y coloru00edn colorado, el u00faltimo du00eda en Venga La Alegru00eda ha terminado ud83dude22u2764ufe0fu2764ufe0f... solo puedo decirles GRACIAS Fotografiu0301a de @sergiotorressa ud83dudcf8 . . . . . #tvhost #tv #host #aztecauno #vengalaalegria #vla #picoftheday #tvazteca