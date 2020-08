"Una barbie": Belinda se luce en portada de revista y enamora a todo Instagram

View this post on Instagram

Muchas gracias @estilodf por esta increiu0301ble portada, me encantou0301!! ud83dudcf8 @alexcordovaphoto Maquillaje: @delarosamakeup Pelo: @javierdiaz_hairstyle Estilismo: @readingp RP: @prensadanna Direcciou0301n RP: @michbecker