Vicente Fernández Jr. arremete contra Karina Ortegón por llamarlo "violento": "Está cab... que lo demuestre"

Ciudad de México.- El cantante de regional mexicano, Vicente Fernández Jr., ha arremetido una vez más en contra de su expareja, Karina Ortegón, señalando que estaba "cab..." que alguien vaya a creerle que él es un hombre "violento" pues sola se contradecía y no tenía como demostrar algo.

Fernández Jr. en una entrevista para TV Notas retó a que ella saliera y presentara pruebas de sus acusaciones, asegurando que no tenía como sustentarlas, pues solos se contradecían diciendo que era un "cobarde" y luego "violento", poniendo en duda su credibilidad.

Te podría interesar: Golpe a TV Azteca: Famoso exacadémico regresa a Televisa tras polémico romance en 'VLA'

En cuanto al dinero que supuestamente el le pide, aclaró que es ella quien le solicitó pues está acostumbrada a llevar una gran vida ya que él siempre le dio lo mejor, pero aseguró que eso no iba a pasar más y que ya no le daría ni un centavo.

Te podría interesar: "Él cobra 100 pesos, yo 100 dólares": Así humilló Palazuelos a Videgaray por también vender saludos

Ya me lo pedía desde antes. Yo le di la mejor de las vidas, y ella decidió terminar, fue su decisión, no mía. Nunca le faltó nada, ella se llevó sus cosas. No le daré un quinto, que hable lo que quiera, además en la casa ya no hay nada de ella, hoy tengo una relación con una mujer hermosísima, y si dice que fui agresivo, que lo demuestre", expresó el cantante.

Finalmente dijo que sus abogados se encargarían de esclarecer todo, que no tenía porque agachar la cabeza y solo se reía de las falsas acusaciones de Ortegón.

Te podría interesar: ¿Pleito con Belinda? Danna Paola exhibe a coach de 'La Voz' y exige a Televisa que le quiten el veto

Simplemente ya he aclarado que yo estoy en la razón y la verdad, no he pedido nada. No estoy alargando el juicio del divorcio ni le estoy cobrando los gastos de mi abogado, dice ella que los está pagando y eso me hace reír", finalizó al respecto.