VIDEO: Livia Brito olvida sus problemas legales y muestra su rutina de ejercicio

View this post on Instagram

#aLIVIAnados vean mi cinturilla ud83dude0d @anncherymx_official que resulta ideal como complemento para hacer ejercicio porque me ayuda a aumentar la temperatura del cuerpo y hace que sude mau0301s ud83dudca6, eliminando toxinas y caloriu0301as. ud83dude05 Uu0301senla continuamente y verau0301n cambios increiu0301bles. ud83dudc4dud83cudffdud83dudc83ud83cudffb Visita www.annchery.com.co y encuentren su favorita.ud83dude0d De verdad que a mi me encantan!!