¿Y la panza? Joanna Vega-Biestro cautiva 'Sale el Sol' en irresistible vestido

View this post on Instagram

A veces me pregunto cu00f3mo tan pequeu00f1ita ud83dudc76ud83cudffb me puedes hacer sentir tan grande y fuerte! ud83dudc95 . ud83dudc57 @doblerreclothing . ud83dudcf8 @hectorvargassoy . . #attitude #ootd #style #magic #dream #live #laugh #lookoftheday #style #fashion #mood #happy #me