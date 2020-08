Yolanda Ventura revela los motivos por lo que terminó su matrimonio con Alejandro Aragón

Ciudad de México.- La actriz, Yolanda Ventura, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, relató las razones por las que ella terminó su matrimonio con Alejandro Aragón.

En su mensaje la actriz señala que ella hizo todo por salvar ese matrimonio, sin embargo no pudo lograr nada, por lo que señala que el término de este la hizo vivir en paz.

Hice todo para salvar ese matrimonio, y cuando no pude, me fui, pero lo hice en paz, creo que eso me hizo rehacer mi vida de forma normal", dijo.