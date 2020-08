Adiós Corona: Reina Isabel II no cedería el trono a Carlos a causa de Kate Middleton

Reino Unido.- Recientemente ha trascendido que la Reina Isabel II tendría planeado el brincarse a su hijo, el Príncipe Carlos, y no cederle el trono del Reino Unido a él, sino a su nieto, el Príncipe Willliam, debido a la influencia de Kate Middleton.

Aunque las normas dictan que el primer hijo del monarca actual es el siguiente en ocupar el puesto, hay ocasiones en que esta no se realiza, como se pudo ver con el Rey Eduardo VI que lo cedió al padre de Isabel II, caso que podría suceder con el duque de Cornuellas, solo que no por elección de él.

Según la experta real, Kate Nicholl, en el documental Kate: The Making of a Modern Queen of True Royality, señaló que la soberana y el Palacio de Buckingham están explotando la popularidad de la duquesa de Cambridge en el pueblo británico y le ceden cada vez más responsabilidades pues ya la quieren ascender junto a su esposo, el duque de Cambridge.

Estamos viendo a una reina en espera, estamos viendo a la duquesa asumir más deberes, más compromisos reales en un perfil más público que nunca. Todo esto está muy planeado. Hay una parte muy importante de la máquina del palacio que la lleva desde las sombras de Anmer a la vanguardia, al centro de atención, porque son muy inteligentes”, detalló la experta.

Supuestamente debido a esta influencia en el pueblo, la reina como el Príncipe Felipe de Edimburgo concuerdan con el palacio en que William y Kate deberían ser los siguientes en ocupar su lugar y brincarse a Carlos pues él no mueve tanto.

Se dan cuenta del poder y del potencial de Kate y William como un dúo joven, glamoroso y dinámico que en realidad tiene la capacidad de remodelar y proyectar la monarquía hacia el futuro”, añadió.

Sin embargo, hasta el momento esta información no ha sido negada o confirmada de manera extraoficial por parte de empleados de Isabel II como en otras ocasiones, por la que está siendo puesta en mucha duda la legitimidad de esto.

Fuente: Quien