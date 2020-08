Adiós Televisa: Juan Osorio revela que Livia Brito quedó fuera de novela "por respeto al público"

Ciudad de México.- Livia Brito sí perdió el protagónico de la nueva telenovela que Juan Osorio produce para Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, esto a raíz de la situación en la que se encuentra involucrada tras la agresión que ella y su pareja cometieron en contra de un fotógrafo, lo cual ha derivado en una demanda en su contra.

En una conferencia de prensa para hablar del melodrama, el productor fue cuestionado respecto al tema debido a todas las especulaciones que surgieron sobre el futuro laboral de la actriz cubana una vez que se desencadenó la polémica por las acusaciones de Ernesto Zepeda.

Osorio afirmó que él conversó con Livia sobre la situación y finalmente tomó la decisión de que ella no siguiera al frente del papel protagónico, pensando en que Brito debía resolver sus asuntos y él continuar el proyecto guardando el respeto que siempre ha tenido por el público.

Mira, no hay que profundizar mucho, me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión, acostumbro a respetar al público, a ustedes (los medios de comunicación), yo estoy en contra de la violencia y en contra de las expresiones no gratas, yo quiero mucho a mi país, estoy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país", explicó.