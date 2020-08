Conductora de 'VLA' le copia 'look' de 100 mil pesos a Belinda y la destrozan: "Vieja ridícula"

View this post on Instagram

Falta muy poco tiempo para llegar a la final de @lavoztvazteca estoy feliz con mi equipo! Gracias @jromero.ch por confiar en mi como Coach, por darme la oportunidad de estar en esta silla roja que me ha dado tantas emociones!! Gracias @montaner @lajosa y @nodal por compartir esta experiencia conmigo ud83dudda4