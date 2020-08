"Contaré mi historia": Frida Sofía asegura que tendrá documental sobre su vida

Ciudad de México.- A través de una transmisión en vivo de Instagram, la polémica cantante, Frida Sofía generó bastante controversia, pues reveló que habrá un documental donde contará todo sobre su vida.

La joven cantante espera, que con esto más personas la comprendan de una vez por todas, además consideró que ya logró superar los momentos malos, pues ha podido aprender de sus errores del pasado.

Lee también: Adiós TV Azteca: Despiden a integrante de 'Ventaneando' por trabajar con Gustavo Adolfo Infante

Quiero contar mi historia, en primera, sí, para que me entiendan y lo estoy haciendo porque ya me siento mejor, gracias a Dios he podido superar esa etapa tan fea pero valiosa en el sentido que me enseñó a sobrevivir y también me enseñó que a veces la gente no tiene madre", reveló.