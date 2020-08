Desde San Carlos, Samadhi Zendejas celebra el Día del Actor en Instagram

View this post on Instagram

Cual es la clave ? Disfruto y respeto mi trabajo. Todos los du00edas agradezco como sucediu00f3. Me costo mucho llegar a poderme solventar de mi trabajo como ACTRIZ. Muchos procesos fueron dolorosos y fuertes. Perder la fe y esperanza fue uno de ellos. Tuve muchos trabajos antes de poder mantenerme de la actuaciu00f3n. Hoy en du00eda agradezco mucho a la vida y a Dios por darme esa posibilidad que tanto espere. Nada de esto seru00eda posible si a ustedes no les gustaru00e1 mi chamba. Y si ... todo valiu00f3 la pena. u2764ufe0f FELIZ Du00cdA DEL ACTORu2764ufe0f