"Es muy celosa y empalagosa": Novio de Serrath, sin tapujos, rompe el silencio y exhibe el tormento que vive

View this post on Instagram

Hoy estareu0301 en punto de las 8:00 p.m en @_corazongrupero por @aztecauno u00a1Divirtieu0301ndonos un rato! ud83cudf99ud83dudda4Outfit: @karelyherrerastore // Make-Up: @nahomimejiaoficial // Hair: @gigi__pau