Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este miércoles 26 de agosto de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este miércoles 26 de agosto de 2020.

Aries

Intensa vida social; puede conocer a su futura pareja. En la economía, todo irá sobre ruedas. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Proteja sus ojos de los agentes externos.

Tauro

Recurra a sus amigos si las cosas se enturbian con la familia. Llega un dinero con el que no contaba. Posibilidad de mejora en su puesto de trabajo. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

Géminis

Está que arrasa, será el alma de las fiestas. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. Intente ser más minucioso con su trabajo. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad que le apetezca.

Cáncer

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. No se queje de su mal momento económico, porque no es así. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. Le vendrá bien visitar algún museo, se distraerá.

Leo

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Debe empezar a ahorrar. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Proteja su piel del excesivo sol.

Virgo

Le apetecerá estar con su familia y su gente. Bache económico superado. En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Libra

Falta de entendimiento con la persona amada. No haga locuras con su dinero, trate de ahorrar algo. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. Las comidas excesivamente copiosas no son sanas.

Escorpio

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. Acobardado y deprimido por pequeños problemas físicos.

Sagitario

Los celos son comunes y deben ser controlados. Excelente momento económico. Los aciertos laborales aumentarán notablemente. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.

Capricornio

Conocerá a alguien que se interesa por usted. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Pletórico de salud, querrá disfrutar de su tiempo libre.

Acuario

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Aproveche la oportunidad y diga sí a ese nuevo trabajo. Ningún problema de salud.

Piscis

Todo es magia y romanticismo. Comienza bien el día, económicamente hablando. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Su cadera requiere reposo, no la ignore.