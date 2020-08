Estos son los nominados a Mejor Actor en los Ariel 2020

Ciudad de México. En el primer conversatorio transmitido en la fanpage del Facebook oficial de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), la actriz Leticia Huijara, fue la mediadora de las entrevistas a cada uno de los nominados a Mejor Actor para la 62 entrega de los Ariel 2020.

La academia anunció la lista de nominaciones el pasado 23 de julio y la actriz Marina de Tavira fue la encargada de hacerlo a través de un programa especial de Canal 22.

Benny Emmanuel, Xabiani Ponce de León, Armando Hernández, Luis Alberti y José María Yázpik son los nominados en la categoría de Mejor Actor por los papeles que desempeñaron en sus más recientes películas.

Por motivos ajenos, el actor y director José María Yázpik no pudo estar presente para hablar de su personaje, pero sí estará en la entrevista a los directores nominados de este año. El resto de los nominados sí estuvieron presentes.

Para mí el hecho de que me nominen ya es ganar porque no pensé que fuera a pasar. Me siento muy feliz", expresó Xabiani Ponce de León, quien forma parte de los actores más jóvenes.