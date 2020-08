Evaluna rompe el silencio y habla de su 'embarazo': "Es lo más maravilloso"

Ciudad de México.- Evaluna Montaner, la hija menor de Ricardo Montaner, ha decidido romper el silencio y dar una respuesta en torno a las especulaciones de que se encuentra embarazada mediante un en vivo en su cuenta de Instagram, donde también habló sobre su relación con Camilo.

Desde hace semanas se dice que el cantante y la compositora ya están esperando a su primer bebé, mismas que aumentaron ante la actitud de Camilo cuando se le cuestionó al respecto, por lo que Evaluna decidió hablar brevemente, asegurando que no había bebé en camino.

No, no estoy embarazada, he estado comiendo mucho en esta cuarentena", aseguró la hija de Ricardo Montaner muy segura, sin dejar lugar a dudas.

Tras esto dijo que aunque se dejo llevar y se saltó la dieta, ahora ha estado más atenta a su alimentación y lleva un control más sano junto a su entrenador personal, lo que la tiene muy contenta.

Finalmente relató que el haberse casado con Camilo fue lo mejor que le pudo pasar y por ello el 2020 se convirtió en su mejor año, asegurando que es lo "más maravilloso" el tenerlo cerca y ser su esposa, negándose a decir cuando planean hacer crecer la familia.

Yo digo, es el mejor año de mi vida porque simplemente me casé este año y pues eso es algo súper especial obviamente, pero qué cantidad de cosas han pasado desde ese momento. Tener a Camilo es lo mejor que hay en la vida, porque él me dice todos los días que soy la mujer más hermosa del mundo, y eso me lo empiezo a creer, me lo dice y me lo creo. Me lo dice todos los días y no saben cuánto significa para mí que me lo diga", concluyó Montaner.