Exactriz de Televisa narra haber sido víctima de acoso en redes sociales

ud83dudc99MIGUEL ARCANGELud83dudc99 u2728En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espu00edritu Santo. Amu00e9n. u2728Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Seu00f1or, mi consciente, inconsciente, subconsciente; mi razu00f3n, mi corazu00f3n, mis sentimientos, emociones, mis sentidos, mi ser fu00edsico, mi ser biolu00f3gico, mi ser psicolu00f3gico, mi ser material, mi ser espiritual. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que su00e9 y todo lo que amo. u2728Queda sellado y protegido con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Seu00f1or. u2728Sello mi presente, mi pasado y mi futuro. u2728Sello mis planes, proyectos, sueu00f1os, ilusiones, viajes y salud perfecta. u2728Sello y protejo todo mi ser, mi familia, mis posesiones, mi u00e1rbol genealu00f3gico. Todo queda sellado y protegido con el poder de la Sangre de Jesucristo, el Seu00f1or, para que nada ni nadie pueda provocarme ningu00fan dau00f1o. u2728Me refugio en la llaga del costado herido de Jesu00fas. u2728Me refugio en el corazu00f3n Inmaculado de la Santu00edsima Virgen Maru00eda. u2728Amu00e9n, Amu00e9n, Amu00e9n.u2728