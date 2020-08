Exponen supuesta acta de matrimonio de Luis Alfonso Borrego con un hombre cubano

Ciudad de México.- Luego de en una pasada emisión del programa Suelta la Sopa, el presentador, Luis Alfonso Borrego tuvo una pelea con la cantante Cristina Eustace, por medio de redes sociales se filtró la foto de una acta de matrimonio de él junto a otro nombre.

Fue por medio de la página de Chamonic, donde se muestra un documento con fecha del 12 de diciembre de 2017, en un condado de Florida.

En el nombre de su supuesta pareja aparece, Herman Luis Plasencia, quien es de origen cubano, del cual se desconoce cuál sea su ocupación.

Por el momento, el conductor no ha dicho nada al respecto, sin embargo en redes sociales su discusión fue muy sonada, pues la expareja de Estaban Loaiza salió muy furiosa del lugar, arremetiendo en contra de todos.

Se me hace sumamente mala onda tu comentario, la neta, y te voy a decir una cosa, estoy hasta el gorro de que ustedes siempre estén hablando de mí y eso, porque mi carrera no empezó con él, mi carrera empezó en la música, llevo 5 discos y me choca que siempre estén haciendo esas comparaciones, no se me hace nada padre", dijo.