Galán de Televisa enfurece y explota en vivo en 'Hoy' tras burlas: "Ríanse de su pu... ma..."

Ciudad de México.- Andrés García, muy a su estilo, se defiende de la polémica generada en Argentina, ya que luego de estallar durante una entrevista en vivo en el programa Confrontados, ahora es tachado de violento y machista por algunos medios de ese país.

En entrevista con el programa Hoy, dijo bastante molesto:

Estos imbéciles… cobardes… la conductora, a ella, no fue nada en contra de ella, ellos se quieren escudar en ella, porque son cobardes e ineptos, y no saben su trabajo, aquí en México les decimos pend... y es lo que son. La muchacha estuvo perfecta, profesional, no fue contra ella".