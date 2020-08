Golpe a Televisa: Esta cantante conducirá junto a Roger González nuevo programa de TV Azteca

View this post on Instagram

Feliz de compartirles que soy talento Azteca! u2728Voy a estar co- conduciendo el nuevo programa de @aztecauno , @todosquierenfama. Conducido por mi adorado @rogergzz y producido por el mau0301ster, @angeloaponte ud83eudd29ud83eudd29 (un agradecimiento especial a mi querido @leonardomarker nada seriu0301a lo mismo sin ti)