Instagram: Chiquis Rivera desata controversia al celebrar que bajó de peso

Antes de KETO, despueu0301s de KETO! ud83eudd17ud83eudd51ud83eudd65ud83eudd66 Siempre lo digo y lo reitero, @chiquisketo no es una dieta, si no un estilo de vida. No he llegado a donde quiero llegar fiu0301sicamente, pero gracias a Dios y a #ChiKETO no estoy donde estaba hace 3 anu0303os. Pero, hoy mau0301s que nunca reconozco y acepto que toda la vida voy a tener que cuidar lo que como, pero con KETO se me hace suu0301per fau0301cil. #SiSePuede Hay la llevamos! ud83dudcaaud83cudffcud83dudc1d