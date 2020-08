Lalo Mora: Ante su enfermedad, fan le dedica nostálgico mensaje: "Todavía no es momento"

View this post on Instagram

Bellas palabras que nos apachurran el corazu00f3n u2764ufe0fu2764ufe0f Al seu00f1or Lalo Mora le encantaru00e1 leer esto, agradecidos con el pu00fablico y las muestras de cariu00f1o hacia nuestro padre. - Te transcribo mi querido Lalo este escrito hecho por uno de tus fans que denota el sentimiento de tanta gente que te queremos y deseamos te recuperes... Un fuerte abrazo!.... Y ve esto! u0026#34;Con tu energu00eda para subirte a los escenarios, nos has demostrado a los ju00f3venes que cuando le pones pasiu00f3n y disfrutas tu trabajo, puedes llegar a vencer al tiempo. Es por eso que desde estas sinceras palabras te pido viejon que le eches chingazos, que te necesitamos, que todavu00eda no es el momento, que nos faltan muchas noches por escucharte cantar. Te deseamos pronta recuperaciu00f3n. Para el Invasor Mayor, el Rey de mil Coronas, Eduardo Lalo Mora Ver menos Eres el rockstar de la Mu00fasica Norteu00f1a, con una personalidad y voz inconfundible, el antes y el despuu00e9s, la mera trompa del tren. De los que marcan la diferencia. Con tu catu00e1logo de oro, quien no ha agarrado una buena borrachera....??? u0026#34;Laurita Garzau0026#34; u0026#34;El hombre que mu00e1s te amou0026#34; u0026#34;Eslabu00f3n por eslabu00f3nu0026#34; u0026#34;Si llego a viejou0026#34; u0026#34;Playa solau0026#34; Mi casa nuevau0026#34; u0026#34;Aguanta corazu00f3nu0026#34; u0026#34;En eso no quedamosu0026#34; u0026#34; Mi caballo Pobreu0026#34; u0026#34;Que valor de Mujeru0026#34; u0026#34;Me refiero a tiu0026#34; y muchas maaaas..... Todas estas canciones cantadas por ti, nos han hecho reu00edr, llorar, cantar, bailar y dedicarselas a un amor. Nos has alegrado y embriagado el corazu00f3n. Con tu energu00eda para subirte a los escenarios, has demostrado a los ju00f3venes que cuando le pones pasiu00f3n y disfrutas tu trabajo, puedes llegar a vencer al tiempo. Es por eso que desde estas sinceras palabras te pido viejon que le eches chingazos, que te necesitamos, que todavu00eda no es el momento, que nos faltan muchas noches por escucharte cantar. Te deseamos pronta recuperaciu00f3n.u0026#34; Para el Invasor Mayor, el Rey de mil Coronas, Eduardo Lalo Mora