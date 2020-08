María León derrite todo Instagram al modelar en coqueto y exquisito 'outfit': "Qué bombón"

View this post on Instagram

Lunes de darle con todo #sinacu00e1 ud83dude18... ha sido un proceso lento y amoroso la recuperaciu00f3n de este desgarre, entre el disco, algunos proyectos hermosos en los que estoy trabajando y la cuarentena...ud83dude05pero mi cuerpo va respondiendo a este amor, a la paciencia y a los estiramientos... gracias @mariochaks por los tips a distancia. ud83dude4fud83cudffdud83eudd70ud83dude18 #aDarle #NoMerajo u2764ufe0f #WhitneyHouston u2728 #idontowncopyrightstothemusic