"Ni me lo pregunten": Érika Buenfil reacciona al regreso de Angélica Rivera a las telenovelas

Ciudad de México.- Luego de que se confirmara el regreso de la actriz, Angélica Rivera al mundo de las telenovelas, muchas personalidades del espectáculo han comentado su opinión al respecto.

En esta ocasión, le tocó a la también actriz, Érika Buenfil, quien no pareció del todo contenta de que le mencionaran el nombre de Angélica, pues casi de inmediato buscó cambiar de tema y pasar mejor a otras preguntas.

No eso ya no me lo preguntes, eso yo no tengo nada que ver, hay muchos campos de acción, todos tenemos derecho a trabajar, está Televisa, está Televisión Azteca, hay muchas plataformas hoy en día, como televisivas como por las redes y todos tenemos oportunidades".