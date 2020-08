"Padrote de cuarta": Gustavo Adolfo Infante destroza a galán de Televisa en vivo

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, se lanzó en contra del modelo sinaloense, Christian Estrada, por la polémica que mantiene con su expareja Frida Sofía.

El conductor de Imagen Televisión arremetió contra el galán del reality Guerreros 2020 en pleno programa en vivo aseguró que no tiene talento y encima, es un "vividor".

Además, Christian comentó hace unos días que "la que lo goza es Ferka" en referencia a los ataques de la hija de 'La Guzmán', comentarios que no agradaron a Adolfo Infante.

Yo creo que aquí hay muchas cosas qué comentar, Frida Sofía no se está dando lugar. Este muchacho demasiado sobrado, él con su frase ‘la que me está gozando es ella’; me pareció poco caballeroso".