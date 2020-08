Pleito en Televisa: Por enfurecer a integrante de 'Hoy', Lambda y Paul Stanley abandonarían el foro

Ciudad de México.- Tremenda sorpresa se llevaron los conductores, Lambda García y Paul Stanlye, cuando Magda Rodríguez les exigió que acataran las normas sanitarias para prevenir el Covid-19 o abandonarían el programa Hoy, o al menos eso ha asegurado Kaffie al revelar que una compañera de Televisa se ha quejado de ellos dos.

En su más reciente columna, Álex ha comentado que una compañera de trabajo del matutino ha ido a quejarse con la productora, pues afirma que ambos no cumplen el distanciamiento social y se van de viaje o fiesta cuando no es su semana en el programa en vez de quedarse en casa.

Una compañera de ambos se quejó, ¡y por eso vino la cagotiza! Sí, alguien que trabaja en Hoy con Paul Stanley y Lambda García fue a acusarlos de NO estar acatando el distanciamiento social: 'Magda, en vez de que la semana que no vienen al foro se queden en casa, ¡se largan de vacaciones!', le dijo la quejumbrosa a la productora del matutino de Las Estrellas", explicó Kaffie.

Supuestamente la chica, que no se aclara si es miembro del staff o una de las conductoras, le dijo a la productora que ni García ni Stanley se están cuidando y tiene miedo de ser contagiada por ellos, señalando que no se valía pues ella sí se cuidaba.

Se supone que los días que no venimos a Televisa debemos quedarnos en casa para evitar contagiarnos de coronavirus, pero Paul y Lambda no están cuidándose. ¡No se vale! De qué sirve que yo esté encerrada en mi casa si ellos no hacen lo mismo. ¡Por su irresponsabilidad van a contagiarme a mí y a los demás!", afirman que dijo la chica.