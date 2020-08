"Se creen dueños": 'El Capi' Pérez se queja de sus compañeros de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- El famoso comediante y conductor de TV Azteca, 'El Capi' Pérez, es conocido por siempre tener un gran sentido del humor tanto al frente de las cámaras como fuera de ellas, sin embargo, también ha demostrado lo contrario.

Esto debido a que el presentador compartió estar algo molesto con sus compañeros de Venga la Alegría, a través de sus historias de Instagram, 'El Capi' se quejó de que el ruido del resto de conductores no lo dejaran grabar sus parodias.

Estoy aquí grabando mis parodias y afuera tienen un pin… cag… no puedo creerlo ¿Qué pu... cag… traen? ¡No son dueños de las instalaciones he! Se creen dueños estos cab… no puedo creerlo", dijo el famoso.