Tommy Mottola le da una gran sopresa de cumpleaños a Thalía y ella lo presume en Instagram

Estados Unidos.- La famosa actriz y cantante Thalía hoy cumple 49 años de edad, quien ha cautivado al público con sus interpretaciones estelares en María la del barrio, Marimar, María Mercedes, entre muchos más.

Gracias a las redes sociales la reconocida celebridad ha enamorado a sus fans por su ingenio y humor en sus historias de Instagram. Fue así que compartió su festejo durante la mañana del día de hoy en compañía de su esposo Tommy Mottola.

La cantante celebró su cumpleaños con un rico desayuno, hotcakes en forma de corazón, al lado de su pareja, entre adornos, regalos, globos, pastel y muchas sorpresas encantadoras.

Fueron muchos los famosos que se unieron al festejo dedicando encantadoras fotografías en sus historias de Instagram, tales como el grupo Roma, y la cantante mexicana Yuri.

¡Happy bday to me! Y así me agarra mi cumple,en un coordinado de bata y ropa interior de mi #thaliasodicollection apuntó de salir. señaló la actriz en su cuenta oficial de Instagram.