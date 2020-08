Tras brillar en Televisa, actriz le contará su triste pasado a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- La actriz de origen alemán, Sabine Moussier, tendrá la oportunidad de contar detalles de su vida personal y de su carrera artística en una emisión del programa El minuto que cambió mi destino.

Durante esta plática con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete de Televisa reveló vivencias de su pasado y habló de las cirugías estéticas a las que se sometió, así como de la enfermedad que enfrentó.

Tenía el cerebro totalmente inflamado, no entraba sangre, no entraba casi oxígeno. El doctor me dijo que me iba a quedar en estado vegetal", se escucha en el adelanto.