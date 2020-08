Tras filtrar una comprometedora conversación, Macky reacciona en contra de Ferka

Ciudad de México.- Luego de la expulsión de María Fernánda Quiroz, mejor conocida como Ferka, del programa Guerreros 2020, la capitana de Los Leones decidió filtrar una comprometedora conversación en la cual Macky la llama "tóxica".

Ante esas declaraciones Macky respondió el pasado martes durante la transmisión, al informar que ella es libre de publicar lo que quiera y que no pretende trascender una relación más allá de la emisión.

Al respecto a lo que escribió una de las ex integrantes del equipo de Leones (Ferka), lo único que yo quiero decir es que yo no pretendo trascender esta relación o esta ex relación más allá de Guerreros, ella es libre de postear las cosas que quiera en sus redes sociales y simplemente yo estoy aquí haciendo lo que mejor sé hacer, que es el deporte y no me pretendo meter en otras cuestiones”, concluyó.