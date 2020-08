¿Vuelve a TV Azteca? Tras fracaso en reality de Televisa, polémica actriz revela su próximo proyecto

Ciudad de México.- La polémica actriz, María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, brindó una entrevista con diversos medios de comunicación para hablar de su futuro laboral ahora que fue eliminada de Survivor México.

La exparticipante de La Isla en TV Azteca primero que nada envió un fuerte mensaje a Frida Sofía por las declaraciones que ha hecho en contra de ella y su novio, Christian Estrada.

La gente puede opinar, a quien le pica es a ella (Frida) no a mí, es una fan confundida, algo pasa ahí, está enojada pero lo que no fue en mi año, algo no está superado, lo que resiste persiste, hay que tenerlo super claro", dijo la exintegrante de Leones.