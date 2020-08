Addison Rae y Kourtney Kardashian derriten a todo Instagram al mostrar fotografía juntas

Estados Unidos.- La empresaria y TikToker Addison Rae, muestra fotografía acompañada con la integrante de la serie Keeping Up with the Kardashians, Kourtney, quienes derriten a millones de usuarios de Instagram.

Fue el día de hoy, donde la bella influencer publicó la fotografía en la que se aprecia disfrutando del día en una alberca, sonriendo, junto a ella Kourtney, las dos en traje de baño, con lo que sin duda dejó encantado a más de uno.

Podría interesarte: Televisa perdona veto a polémico conductor y se integra al elenco de 'Hoy' para hundir a 'VLA'

Fue rápidamente cuando millones de usuarios de la reconocida plataforma, dieron like a las divas donde se puede observar que disfrutan de una gran amistad, bajo el sol en la alberca.

Podria interesarte: Adiós Televisa: Juan Osorio revela que Livia Brito quedó fuera de novela "por respeto al público"

Otras celebridades como Paris Hilton, James Charles, no dudaron en dejar sus comentarios de elogio a las hermosas figuras de la industria del entretenimiento.

Te ves tan hermosa”, James Charles.

Hermosas”, Ava Kolker.

Fuente: Instagram @addisonraee