¡Adiós al cabello largo! Margarita Magaña, actriz de Televisa, estrena 'look'

View this post on Instagram

Aquu00ed ando ! Muy contenta! En Este * uff22uff35uff25uff2e uff26uff29uff2e * y en @foreveryoungxc si das mi cu00f3digo - Margarita te daru00e1n el 20% de desc.. #margaritamagau00f1ud83cudf3c Short: @foreveryoungxc Blusa: @foreveryoungxc Foto: @maualbertos Maquillaje: @yvonne_studiooficial Y como siempre la comadre! @pilyrguez