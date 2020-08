Alicia Machado confiesa que ser madre soltera ha provocado que no encuentre el amor fácilmente

Ciudad de México.- La actriz y modelo, Alicia Machado, por medio de una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, confesó que ser madre soltera ha provocado que no encuentre fácilmente el amor.

No tengo novio, los hombres me tienen miedo por lo brava que soy (ríe). Mi hija siempre va a necesitar la presencia de un padre, y no por un tema económico, pues yo soy madre soltera y muy fregona; pero si hay hombres que no quieren algo conmigo, es por ese tema”, dijo.