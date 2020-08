Carlos Cuevas revela si su hermana, Aída, buscaría parte de la herencia de Juan Gabriel

Ciudad de México.- Mucho se ha dicho ya sobre el conflicto legal que se ha alzado entre los hermanos artistas, Carlos y Aída Cuevas, pues poco se conoce sobre lo que desembocó en esta contienda familiar.

Incluso, se llegaron a crear una serie de especulaciones sobre el asunto, uno de los rumores más fuertes, fueron sobre que Aída estaría en busca de hacerse con parte de la herencia del ya difunto 'Divo de Juárez', Juan Gabriel.

Lee también: Televisa perdona veto a polémico conductor y se integra al elenco de 'Hoy' para hundir a 'VLA'

Sin embargo, en una reciente entrevista con el bolerista, él descartó esa posibilidad, pues confesó que todo se debió a algunas diferencias entre los dos, señalando que esto no debió hacerse público, pero que por su culpa acabó siendo así.

No creo, la verdad no lo sé, no he leído la nota de ‘Chucho’, la verdad son puras especulaciones como dices tú, no hay que ahondarle a eso ¿para qué?", dijo Carlos.