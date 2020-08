Carmen Salinas comparte vieja foto de su niñez junto a su hermana y madre

View this post on Instagram

Hoy jueves 27 cumple un mes que falleciu00f3 mi adorado sobrino Sergio Salinas Gonzalez a los 50 au00f1os de edad muriu00f3 de un infarto el es hijo de mi adorado hermano Roberto Salinas Lozano ya estu00e1 descansando junto a su mamacita Lupita, que en paz descanses sobrino adorado siempre te recordaru00e1 tu tu00eda que te ama. Carmen Salinas.