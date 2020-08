A casi un año de su muerte, Ricardo Rocha recuerda las convivencias que tuvo con José Josés

Ciudad de México.- El periodista, Ricardo Rocha, mediante una entrevista con el hijo de José José, José Joel, habló de la última vez que los dos se tomaron unos tragos.

En su relato, Rocha señala que a pesar de que solo platicaron en 20 ocasiones su amistad fue buena al considerar que tenía una relación fraterna.

Pepe hizo época, era un lugar de grandes estrellas, pero cuando se presentaba José José era algo insólito, no había modo, te podías sentar pero ya no levantar", señaló.

Además recordó su programa Para gente grande, en el cual tuvo la dicha tener como invitado al 'Príncipe de la Canción', por lo que está muy agradecido por el apoyo que le dio.

Para gente grande' surgió porque el señor Azcárraga Milmo me agarró mucho cariño por haber cubierto la guerra en Nicaragüa. Después de una larga comida cambió mi vida y me volví loco cuando supe lo que me iba a pagar. Era un programa para personas con grandes metas. De los primeros entrevistados fue José José", dijo.