Conductor de 'Hoy' abre su corazón en vivo y cuenta traumático suceso de infancia: "Fue difícil"

Ciudad de México.- El querido conductor, Raúl Araiza, ha abierto su corazón y siendo totalmente frente a un experto en energía en vivo del programa Hoy ha confesado cual ha sido para él, el suceso más traumático de su infancia, que asegura ha sido muy difícil para él.

Araiza le tocó participar en una sección de salud, en la cual se enfocaron en como sucesos traumáticos o problemas externos como el estrés afecta la salud física de un individuo, ante lo que a él le tocó confesar que aunque tuvo padre él se sintió abandonado y eso ha sido lo traumático.

De esos problemas, el que más me salta, que me identifico es el abandono, yo lo he vivido y padecí en clínica, el abandono de padre, aunque sí estaba no estuvo, me faltó, lo sentí", aseguró 'El Negro'.