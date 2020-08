Damaris Rojas de 'Enamorándonos' impacta con los tremendos regalos que recibió en su cumpleaños

View this post on Instagram

Sin palabras para mis seres amados! Seu0301 que algo estoy haciendo bien en la vida porque estau0301n aquiu0301 conmigo. Los amo ud83dudc96ud83dudc9du2764ufe0fud83eudd70 @glamstyle.hairstudio Y obviaaaaa que traigo mi faja @solbeautyandcare @solleon21