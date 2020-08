¡De medallo pal mundo! Maluma presume su espectacular en Times Square

View this post on Instagram

Mamu00e1 mira ... Acu00e1 estamos de medallo pal mundo HP #PapiJuancho ROMPIENDOOOO ud83dude80ud83dude80ud83dude80ud83dude80ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dude80ud83dude80ud83dudd25ud83dude80ud83dude80ud83dudd25ud83dudd25